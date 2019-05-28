不是演習！ 林昶佐爆「中共統戰打到台北商圈」

2019-05-28 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委林昶佐表示，最近幾個星期，發現中國官媒在台北市採訪路人，不僅採訪內容有疑慮，且這種採訪活動「從未獲得政府核准」。林昶佐也直呼：「這不是演習！阿共的統戰打到西門町來啦！」

林昶佐今日在臉書PO文，他表示，最近幾個星期，不少民眾在台北市西門町、師大等許多商圈遇見中國官媒「海峽衛視」隨機採訪路人，內容設定都是有特殊目的的誘導式問答；他更指出，即便不論內容，重點是，海峽衛視從未獲政府核准來台駐點採訪。

林昶佐表示，這些在街上執行採訪工作的人，若是中國人謊報申請來台目的、實為執行採訪，則明顯違反文化部《大陸地區新聞人員進入臺灣地區採訪注意事項》。林呼籲相關部會嚴加徹查，並依照相關規定列管、禁止入境；林昶佐指出，不過若是台灣人接受海峽衛視委託執行採訪，「我們發現文化部針對中國媒體的相關規定，竟沒有如《港澳媒體新聞記者申請駐臺要點》，明定台灣人受聘僱於港澳媒體也需經申請」，他認為，這是嚴重的漏洞，並已要求相關單位應該立刻改正彌補。

林昶佐最後表示，在外交國防委員會上，他也要求國安局針對越來越多的中國統戰滲透樣態做彙整盤點，檢視每一種樣態所涉及的規範是否仍有疏漏之處，若有疑慮，應立刻會同相關單位研擬修正。

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