小英之友會蒐集手機民調資料庫？蔡陣營：有計畫的抹黑

2019-05-28 15:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選趨於激烈，檯面下動作頻頻，蔡英文陣營今日表示，傳出有特定人士持一份小英之友會活動錄音，並以錄音中有宣導組織經營方式，包括留存支持者行動電話、市內電話以作為通聯、發布簡訊聯繫內容等，造謠相關活動是蔡總統方面規劃作為手機民調使用。這是有計畫的抹黑，相信對選舉民調作業有起碼了解的人，不會不明究理的上當。

蔡陣營發言人阮昭雄說，近來網路不斷有謠言指出小英之友會蒐集支持者電話，並以此作為民調作業的「手機資料庫」，企圖干擾初選民調。過去幾天更傳出，有特定人士持一份小英之友會內部活動錄音，稱有輔選幹部意圖做類似的手機民調準備，並多方向媒體爆料。所幸這種謠言實在太蹩腳，很快就被識破。

阮昭雄表示，對民調有點常識的人都知道，任何民調作業使用的號碼都是隨機抽樣產生，而不是另為建置的號碼資料庫。阮昭雄也反問，難道有人打選戰不建立組織？不跟支持者建立聯絡管道？這些指控真的是悖離常識與事實。民進黨中央黨部執行手機民調多年，放話的人實在不用對黨中央的執行能力缺乏信心，更不應該造這種謠。

阮昭雄表示，面對任何選舉，除了文宣空戰，也需要組織陸戰，民主時代的每位候選人，無不力求確實掌握組織通路，無論是電話、手機、Line群組、後援會都是重要的互相聯絡方式，同時，支持者也會希望能夠了解最新、最快的候選人訊息。這是標準的組織工作ABC，也是common sense，跟手機民調無關。

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