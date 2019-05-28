華視資遣10員工又招新人惹議 總經理這樣解釋

2019-05-28 15:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院教育及文化委員會明天將處理文化部主管預算解凍案，國民黨立委國民黨立委陳學聖今天召開記者會，質疑華視無預警資遣10名員工。對此，與會的華視總經理莊豐嘉表示，資遣事宜已盡力溝通協調中，對於被資遣的員工有不好的感受，感到抱歉。

陳學聖指出，他接獲陳情，華視無預警資遣10員工，並且以虧損和業務緊縮為由，要求員工隔日起不需上班，並且拒絕給予考慮時間，卻又持續招募新員工。

遭華視資遣的馬小姐表示，被資遣的十個員工，年資7年至34年不等，人生菁華都奉獻給華視，結果被公司無情對待，華視資遣的理由是虧損，卻還是持續進用新人。

與會的勞動部勞動關係司合作科長劉政彥回應，勞動基準法有相關解僱規定，要符合最後手段原則，去年華視有針對員工提供優退、優離方案，應該比照這些標準，提供員工選擇。目前這些員工有跟台北市政府申請6月5日調解，希望勞資雙方好好協商。

莊豐嘉表示，董事會希望他們組織改造、瘦身，華視資深員工已經在10年前領過一次退休金，且原職原薪請回，造成龐大財務成本，去年我們優退30多位員工，有董事甚至認為要裁員一半或解散華視，認為華視拖累公視，但他向董事說，這些員工被資遣，背後都是生計問題，不能那麼容易做決定。

莊豐嘉表示，華視不含外聘有500多個正式員工，不希望有新的資遣案件。

陳學聖則質疑，砍員工無助於華視徹底解決問題，希望之後若在勞資協商結果對勞方有利，請資方不要做任何反對。

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