談國民黨總統初選 朱立倫最關心這個…

2019-05-28 15:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨2020總統初選將於6月10日公布參加初選的參選人名單，投入競選的朱立倫今（28）日受訪表示，將會全力以赴之外，媒體詢問最近民調「郭上韓下」，他也有上升趨勢，他立即微笑反應，並說不在乎自己的民調，國民黨整體民調有沒有上來才是最關心的。

朱立倫今日台南行程，安排包括南市議會拜會等6個行程，還有上2個地方廣播專訪節目，媒體詢問是否為競選行程，深入台南綠營拜票？朱立倫說，台南有很多老友在上次選舉時全力支持，南市議長郭信良也是認識多年朋友，這次拜會議會是交流地方執政經驗。

對於外界傳出鴻海董事長郭台銘有意找立委王金平搭配總統選舉，邀約朱出任行政院長，朱立倫回應說，這一切都是傳言，自己努力比較重要，他並沒有跟郭台銘見過面。

媒體也詢問，國民黨總統初選坊間民調，最近韓國瑜下降，郭台銘跟朱立倫的民調都有上升趨勢；朱則表示，不在乎自己的民調，更關心的是國民黨整體民調有沒有上來，「韓市長給他加油，郭董事長也給他加油」，6月10日黨中央公布參選人名單，他將會全力以赴，大家公平競爭，也希望國民黨「比好不比爛」，黨內團結一致，不要有紛擾或任何傷害，最後順利推出代表國民黨參選的最好人選。

朱立倫拜會南市議長郭信良之後，也與南市議會國民黨團座談，國民黨南市黨部主委謝龍介議員到場致意後先行離開。國民黨團書記長蔡育輝坦言說，他自己要爭取參選第1選區立委，不便表態選邊站，但也歡迎朱立倫來地方與基層議員交換意見。

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