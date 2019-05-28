花蓮客家人口1/4 預算只佔1.7％？議員叫屈

2019-05-28 14:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣客家人口占1/4強，但花蓮縣議員王燕美今質詢提出，縣府客家處預算只有不到2300萬元，只佔縣預算221億元的1.7％「平均1名客家鄉親只分到200元」，但縣府舉辦夏戀嘉年華花3800萬的預算就是客家處全年預算2倍！縣府原民處年度預算更高達8億元，「不如不要當客家處、回歸民政處客家科」，她替客家人叫屈！縣府客家處則強調，會積極爭取中央預算補足。

王燕美說，客家總預算只佔縣預算的1.7%，扣除公務人員薪水「客家鄉親每年獲得縣府「垂憐」的經費只剩100多元，結果縣府辦夏戀嘉年華花3800萬元、辦太平洋燈會又花5800萬元，幾乎是客家事務處全年預算的2到3倍，反觀原住民行政處預算有8億餘元，原住民人口和客家人同樣佔全縣人口1/4，預算卻少得多，「如果縣府不重視客家人，就不要成立客家處，回到以前「科」的等級，2300萬元預算「連一個科都不如」。

對此花蓮縣府客家事務處長彭偉族說，花蓮縣政府2009年從民政處獨立出「客家事務處」以來，客家人口10.8萬人，業務量逐年增加，客家處主管主要是文化、語言的推廣傳承，以及客家鄉親照顧等，確實有經費不敷使用的情況，今年預算共2243萬元，包括中央補助724萬，縣府編列1518.3萬元。

彭偉族說，為此客家處加強向經濟部、花東基金及客委會等，努力提案爭取多元的經費補助來源，目前執行中預算有將近5941餘萬元，含中央補助款3698萬元，包括吉安、壽豐、富里鄉目前都有客家廊道、客家特色莊園的計畫執行中，今年度向中央爭取中且尚未核定的部份則超過1億餘元「經費還有機會增加」。

他說，2300萬元預算並沒有如議員所說，挪用部份作為人事費，全部都用在客家鄉親身上，況且客家鄉親的照顧還包括社會福利、居住環境、環保等各方面，客家處主要專注再客家產業輔導、客家民族藝術推廣、客家文化保存，仍會積極聯絡中央部會爭取相關預算來補足。

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