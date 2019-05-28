環抱立院男神成亮點 陳玉珍：我們7點多就抱在那裡...

2019-05-28 13:15

〔記者謝君臨、邱燕玲／台北報導〕立法院院會今行使中選會主委李進勇人事同意權案，國民兩黨大亂鬥，潑水、跳桌、嗆聲、推擠樣樣來，而在混亂的現場中有一亮點，就是無黨籍立委陳玉珍躺在主席台上緊緊抱著國民黨立委蔣萬安；陳說：「抱著他不錯，蔣萬安很勇猛，很不錯，長得很帥，大家努力立志當立委，有機會可以過來抱」。

今天清晨，藍綠兩黨都發動甲級動員，清晨6時許雙方就在議場門口對峙，之後更為了搶占主席台爆發推擠衝突；蔣萬安站在第一線與民進黨立委鍾佳濱僵持，陳玉珍則是整個人爬上主席台，以側躺方式卡位，右手還環抱搭在有「立院男神」稱號的蔣萬安身上，引發議論。

事後，陳玉珍接受媒體訪問時指出，民進黨不遵守民主程序，人事案審查會根本就沒有審查，李進勇也沒有簽到，民進黨今天就要強行用這種不民主的方式，用多數暴力的投票方式，讓李的人事案過關，這是不能忍受的，民進黨違反了他們長久以來所追求的民主價值。

至於為何要緊緊環抱蔣萬安，陳說，我們全部人抱在一起，團結才有力量；「我護著他不會被拉走，我後面的人在護住我」，我們是團結的護在一起，最後蔣先被拉走，後來民進黨也有6個人把她抬走。

陳說，她跟蔣從7點多就抱在那裡，「我們在討論戰略」，看到民進黨團幹事長管碧玲在講話，等下可能有什麼戰術，「等下你手要放在哪，我手要放在哪，才不會被抬走，我說那等下我們抱緊一點」，手握起來推過去，不夠最後還是不敵民進黨人數優勢，蔣和她都先後被抬走。

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