高雄出現韓國瑜金色水溝蓋 陳其邁：愛他足以害他

2019-05-28 11:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市新興區巷弄近日出現金色水溝蓋，上面印有高雄市長韓國瑜Q版圖像、龍鳳飛舞等圖案，催生水溝蓋的里長吳三雄還被網友諷刺是拍韓國瑜的馬屁，行政院副院長陳其邁今天對此表示，「愛他，適足以害他」，大可不必這樣。

行政院副院長陳其邁今天出席「行政院災害防救應用科技方案-第二期」總成果發表會，會前媒體詢問陳其邁對於金色水溝蓋的看法，陳其邁一時不太清楚是什麼，他後來接著表示，這不知道是哪位市府官員的想法，但「愛他，適足以害他」，大可不必這樣。

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