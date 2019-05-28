是否心癢選總統？ 侯友宜：4年內腳踏實地拚市政

2019-05-28 11:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議會黨團總召何博文質詢說，台北市長柯文哲、高雄市韓國瑜都要參選總統，新北市有400萬人口，他擔心市長侯友宜「心癢癢」，也想選總統。侯友宜回應，未來4年會腳踏實地，與所有議員一起為市政努力。

何博文指出，新北市有400萬人口，是六都領頭羊，高雄市人口數約280萬，市長韓國瑜才剛選上，就要選總統，柯文哲選總統不是新聞，從第一任到第二任，每天都想選總統。

何博文詢問侯友宜，新北市有400萬人口，「我怕你心頭癢癢，有沒有要選總統？」尤其現在國民黨的初選辦法，有人替你登記就好，不用委託書，有人替你繳登記費就能參選，「有人替你登記嗎？如果有人替你登記，你會去選總統嗎？」

侯友宜表示，他對400萬的市民承諾會認真打拚，「我心頭不會癢」，腳踏實地為新北市、一步一腳印做好事情。

何博文問：「所以你承諾不選總統？做好做滿？」

侯友宜回答：「我現在完全沒有這個想法，我不用說做好做滿的話。」

何博文諷刺說，新北市曾發生「落跑市長」的事情，議員也很擔心，質詢完市長就去選總統，這種夢魘一輩子遇到一次就揮之不去。他要求侯友宜把態度講清楚。

侯友宜重申，他會腳踏實地、一步一腳印為新北市打拚，這4年會跟所有議員一起為市政努力，為市民謀求最大福利，「我心頭不會癢，現在沒有那個（選總統）想法。」

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