時力提案反併吞滲透法 替中國介入選舉最高罰2000萬

2019-05-28 10:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對中國持續在台以代理人方式影響台灣民主憲政制度，時代力量立委徐永明、黃國昌今召開記者會，宣布提出「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」。草案中規定，中國在台協力者若替中國介入我國總統大選或公職人員選舉，最高可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以上、2000萬元以下罰金。

為防止中國持續介入台灣民主，時代力量先前已先後提出「廣電三法」、「國家安全法」與「兩岸人民關係條例」修法，此為相關修法提案的第四波。徐永明強調，以中國共產黨與中國為首的境外敵對勢力，透過在我國國內扶植代理人的方式，不斷在台灣進行各層面的滲透、干預台灣投票，對民主憲政造成威脅，因此提出此法，盼立法院能盡快排審通過。

黃國昌則說，「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」主要要求境外敵對勢力的在地協力者，一旦接受境外敵對勢力的合作，就應先主動申報，說明組織、身分與資金來源等；黃國昌強調，過去我國對境外敵對勢力的在台代理人規範，主要散見於各不同的法律，「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」希望能補足過去規範的不足，並強化相關罰則。

根據「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」第14條，在地協力者若替境外敵對勢力散播不實訊息，可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科500萬元以上、5000萬元以下罰金。＃

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