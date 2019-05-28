不忍前老闆被攻擊 前南市教育局長挺身為賴清德說話

2019-05-28 09:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統初選紛爭未休，前行政院長賴清德的參選，被「反賴派」猛攻擊，昔日舊部屬、前南市教育局長鄭邦鎮為他感到心疼不捨，並以任內與他共事經驗，挺身呼籲外界公正看待民進黨初選，不論最後結果哪一位勝出，都代表公民共同承擔所支持對象，這才是真正的民主誠信。

鄭邦鎮說，當時接任南市教育局長，正巧遇上國中小校長遴選任務，早年原台南、縣市校長遴選沿襲「潛規則」陋習，他受到不少各方壓力，賴只給一句話「不用跟我報告」，百分百授權賦予信任，有別於官場常態，著實讓他很訝異，因此遴選委員會自主決定出校長人選，隨即當天公告，「真的不必跟市長報告」，完全沒有人事包袱。

鄭邦鎮也透露，他擔任台灣文學館館長時接辦國際柏油畫家邱錫勳畫展，陪同過不少貴賓參觀畫展，發現唯獨時任立委的賴清德偕同夫人在礦坑隧道情境佈置的這一段佇留許久，後來才知道原來他是「礦工之子」，不難想像他成長艱困背景因素，因此在台南市長任內主動給教育局1億2千萬元預算推動「圖書館誠品化」，致力建構校園閱讀環境有強烈使命感，「賴市長講這句『用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀』，可以感受到出自內心的真誠」。

賴清德熱愛武俠小說與黃春明小說，鄭邦鎮透露說，賴主持市政會議或與主管幕僚討論事務，常以經典名句鼓勵大家，也總以「痛苦會過去，美麗會留下」（法國畫家雷諾瓦名言），勉勵部屬面對挫折不要氣餒，只要對的事就堅持全力以赴。回想過去、對照現今，他看民進黨初選激烈競爭，賴清德非常執著認真是必然。

鄭邦鎮不諱言，初先聽到賴清德登記參加初選，自己也是嚇一跳，可是賴是依循民進黨公告初選辦法，「模範生完成登記有何不對？」更何況台灣民主進步是民進黨標竿，黨內初選公平競爭，也是人文價值的彰顯，相信總統蔡英文與前行政院長賴清德兩位參選人，面對現時紛擾陣痛階段，都願意勇於承擔，所謂「明月應無千里隔，浮雲唯見片時行」（文人溥心畬對聯），真正美德、真正至誠、真正眾人所推尊者，就像明月，是不會因眼前紛擾而消失或隱退的。

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