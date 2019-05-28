漢光演習》視導戰備道起降 總統：展現國軍可恃戰力

2019-05-28 07:51

〔記者涂鉅旻／彰化報導〕國軍今日舉行「漢光35號演習」實兵操演第二日課目，總統蔡英文今日上午赴彰化戰備道視導軍機戰備道起降操演，她稍早演說時肯定國軍表現，並表示，今日操演為複雜且極具挑戰性的任務，但大家齊心協力成功達成預期目標，這是國軍可恃戰力，以及我們可以信賴的國防。

蔡英文除全程視導演訓，也抽空和空勤官兵、地勤整補官兵打氣。她演說時表示，一年一度的漢光演習是國軍訓練成效的總驗收，「戰備跑道起降」演練，就是要驗證基地跑滑道受損時，國軍仍然能夠運用民、物力動員機制，立即將高速公路轉換為戰備跑道，執行空軍戰機起降任務，確保制空戰力。

總統表示，這就是全民國防真正的意義，國軍肩負保衛台灣人民的任務，而人民和其他部會，則會全力支援國軍執行任務。而這次演訓也是「聯合作戰演練」，陸軍出動直升機來確保戰備跑道的安全，而當戰機完成整備、再度起飛後，就能充分用火力支援陸、海軍的反擊，達到濱海決勝、灘岸殲敵的目的。

總統也提及，空軍戰機落地後的緊急整備，油料、彈藥的運補和裝填，也需要非常專業的地勤人員，在最短的時間內盡力達成任務。

蔡英文表示，我國近年來面對國際情勢急遽變化，國家安全也面臨更複雜的挑戰。不論是中共的遠海長航訓練，或者是共機繞台，都對區域和平及穩定，造成了一定程度的威脅，我們更應該保持高度警戒。國防最高目標，是維護國家主權和民主自由的社會價值。今天的演練是讓國人了解，國軍絕對有能力達成這個目標，也讓國人看見，三軍聯合如手如足，軍民一體合作無間的精神。

蔡英文說，她這個月主持了「潛艦國造廠區動土典禮」和「高效能艦艇開工典禮」，現場所有的官兵都對我國推動國防自主這條路，充滿了勇氣和堅定。未來除持續提升有形武器和裝備，她也要勉勵大家，一定要加強國軍的精神戰力，讓更多的國人看見，國軍保家衛國的信心和決心。

總統說，國家安全要靠自己來守護，在這條道路上，一定會遇到許多困難和挑戰，但是這些絕對不會動搖「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」的決心。

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