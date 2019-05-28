漢光演習圖輯》各型主力戰機成功起降 蔡總統出席校閱

2019-05-28 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕「漢光35號」實兵演習戰備道起降操演今（28）日清晨6點登場，不少機迷徹夜在戰備道旁卡位，期待目睹戰機起降的英姿。上午7點前，包含F-16V、幻象2000、IDF戰機、E-2K預警機等戰機都陸續成功降落，總統蔡英文也出席校閱。

「漢光35號」演習第二天，空軍除於中山高彰化戰備道實施各型戰機起降演練外，國軍唯一的C-130HE電戰機，又稱「天干機」，清晨5時30分，也在東部率領包括自空軍花蓮基地起飛的F-16、佳山起飛的幻象2000、IDF等近20架各型戰機，拂曉出擊全力捍衛東部領空。

據軍方統計，共本次演習共有1636名相關人員、215部車輛、13架飛機參訓。

雖然氣象預報彰化上午可能下雨，所幸今上午天公作美，大批民眾、軍事迷天還未亮，就到一旁農地、民宅屋頂等制高點卡位，想拍下戰機起降的英姿。

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