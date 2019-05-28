內幕曝光！傅崐萁找妙天挺韓國瑜 因藍地方派系反郭台銘

2019-05-28 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6月1日將親自參加總統府前的挺韓誓師大會，他證實妙天禪師是活動金主之一，但被妙天否認，27日晚間妙天又改口坦承協助組借場地及設備；有媒體爆料，妙天挺韓、十萬信眾上凱道，一切都與前花蓮縣長傅崐萁的穿針引線、藍營地方派系不挺郭台銘有關。

根據《上報》報導，國民黨地方派系均不爽郭台銘參選，包括台中顏清標、花蓮傅崐萁與雲林張榮味，他們不滿郭台銘背後有前總統馬英九撐腰，且有些派系也覺得韓國瑜最有希望勝選總統大位，郭台銘反而有太多包袱，因此決定聯合支持韓國瑜。

報導指出，傅崐萁不斷促使各縣市農會、漁會、水利會支持韓國瑜，在不聲張的情況下，先後造訪台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣與花蓮縣，希望盧秀燕、王惠美、張麗善、黃敏惠、林姿妙、饒慶鈴與徐榛蔚等縣市長能表態力挺韓國瑜代表國民黨參選總統。

妙天放眼立委席次 受傅崐萁請託助韓

報導提到，對於藍營、綠營及柯文哲代表的白色力量，妙天禪師的態度是與這3者保持「等距外交關係」，只要他們能夠替妙天的國會政黨聯盟佔得立委席次，又同意與中國簽署《兩岸和平協議》，妙天願意拿出政治資源相助，此次傅崐萁找上妙天與國政總顧問蔡正元，獲得妙天認可。

報導指出，韓國瑜粉絲在6月1日號召10萬名群眾到凱達格蘭大道誓師挺韓，妙天在當中將設備與場地借給韓國瑜後援會，而妙天超過10萬名的信眾，到時候也會動員、登場，在凱達格蘭大道上支持韓國瑜。

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