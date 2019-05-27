屏縣議員吳亮慶：競標砂石被嗆要分利 議長：子虛烏有

2019-05-27 22:25

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員吳亮慶今天在縣政總質詢時抨擊縣府督導不力，許多鄉鎮長因貪污遭到收押及判刑，被立委黃國昌形容為黑道及貪污的故鄉，丟臉丟到國會殿堂去，縣府要負很大的責任。

吳亮慶還語帶驚人說，屏東工程界有統包，大小通吃 ，得標後再分給2、3包，沒人敢怎樣，連他要競標砂石工程時，都被人嗆說要分利給議長才能標工程，此言一出，議會氣氛變得更加凝重。

屏東縣議長周典論為此發表聲明，強調他自擔任民意代表以來，從未涉入砂石業，外界以訛傳訛，純屬子虛烏有。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法