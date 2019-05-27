郭台銘拒道歉 總統府：操弄社會對立謀求選舉利益

2019-05-27 19:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對鴻海董事長郭台銘後援會在四大報頭版刊登半版廣告，指控民進黨用「米蟲」等字眼羞辱軍公教，府院要求郭台銘代為道歉，郭台銘今日回應這是事實當然不會道歉。對此，總統府發言人張惇涵表示，很遺憾郭董事長繼續以操弄社會對立的語言，來謀求自己的選舉利益，實不足取。

郭台銘後援會昨在四大報頭版刊登半版廣告，指控民進黨用「米蟲」等字眼羞辱軍公教，府院要求郭台銘代為道歉，郭台銘今日表示，挑起世代對立，罵軍公教米蟲，這是民進黨挑起的，我們只是質疑民進黨，你們挑起的問題，你們能不能解決問題，造成台灣現在的社會對立，並表示，當然不願意道歉，因為講的是事實，為什麼要道歉？

張惇涵表示，從今天郭台銘董事長「當然不會道歉」的回應，社會才赫然發現，原來昨天刊登廣告的「郭台銘後援會」竟然就是「郭台銘本人」。張惇涵說，對於國家年金改革的完成，無論說過多少次感謝，總統府都要再次感謝，這是有賴於全體軍公教人員的體諒與無私，才讓軍公教的年金制度得以永續，確保了至少30年的穩定運作，也根本保障所有人員的退休生活。

張惇涵感嘆，原先期盼郭董事長能發揮社會責任，共同制止這類的仇恨語言，但很遺憾郭董事長繼續以操弄社會對立的語言，來謀求自己的選舉利益，實不足取。

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