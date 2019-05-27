王金平訪苗栗成立之友會 議長鍾東錦出任會長

2019-05-27 19:19

［記者鄭名翔／苗栗報導］將角逐總統大位的國民黨資深立委王金平，今下午至苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮向媽祖參拜，在黨籍立委陳超明及地方各級民代陪同下，成立苗栗縣王金平之友會，由苗栗縣議長鍾東錦出任會長。王金平強調，參選不為個人，是為解決台灣長期惡鬥、經濟困頓問題，感受到連媽祖也鼓勵他，有信心「選舉公報可看到我的名字。」

國民黨內總統初選各方人馬互不退讓，黨中央將正式提名時間訂於7月28日，對此王金平表示「訂了就好」，至於面對韓國瑜、郭台銘兩人近來動作頻頻，外界認為王已遭邊緣化，王則泰然地說，一切按部就班進行，連副主席郝龍斌也看好他的民調穩定上升，一切將會「關關難過關關過。」

王金平首次走訪拱天宮參拜，向白沙屯媽祖參拜進香後，隨即在陳超明、國民黨中常委林榮德其他黨籍民代陪同下，於廟埕向支持者喊話。王稱自己已從政44年，內政外交都再熟悉不過，因看見民進黨政府執政不利，才會不為個人名、權、利，而是為了福國利民才參選總統。

王金平認為，台灣正陷入國內世代、族群、藍綠等對立，兩岸關係又陷入冷戰，以致外交處境被孤立，使得經濟發展停滯。王認為，除了自己無人能改善對立問題，而若當選總統後，將會修補兩岸關係，取得互相諒解合作後，在中國的支持下重回國際舞台，加入國際組織及區域自由貿易組織等，藉此改善台灣經濟問題。

王金平也正是在拱天宮前成立苗栗王金平之友會，並頒贈聘書請議長鍾東錦擔任會長一職，鍾東錦表示，王如同老大哥一般長期照顧地方，在全國皆極具聲望，在他的領導下台灣將可迎向美好未來。

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