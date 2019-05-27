高雄光頭日記者會 議員批：根本是替韓國瑜辦生日趴

2019-05-27 17:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局今天下午於南華商圈舉辦「高雄光頭日」宣傳記者會，韓國瑜偕同20多名光頭韓粉為活動暖身，但出席的民進黨議員黃文益批說，此活動連一次性活動都稱不上，對商圈幫助不大，根本是在替韓國瑜辦生日趴。

呼應高雄2月觀光大使陳文茜提出的「禿子時尚節」想法，高雄市觀光局將於6月1日至22日，於新興區南華商圈舉辦「高雄光頭時尚節」活動，6月22日重頭戲「高雄光頭日」更預計號召100名光頭共襄盛舉，觀光局長潘恒旭也特地理光頭響應。

「高雄光頭日」宣傳記者會今天下午先登場，韓國瑜偕同20多名光頭韓粉現身，為活動打響第一炮，並邀請光頭歌手辛龍演唱「朋友」等多首歌曲。

韓國瑜強調，這是全國第一場光頭節活動，希望海內外頭髮稀少的人不要怕，開開心心來高雄觀光。其次，他希望透過辦活動，南華商圈、新崛江商圈、凱旋夜市全部帶動起來。

但外界質疑，「光頭日」為何要花費50萬元？韓國瑜解釋說，經費都會經過核銷，光頭日活動長達22天，相關單位會嚴格審查。

對於外界聯想辦「光頭日」可能是拍馬屁？韓國瑜否認說「我還需要拍什麼馬屁？」不要負面聯想，每個創意都希望高雄觀光產業愈來愈興盛。

不過，從小在南華商商圈長大的市議員黃文益表示，他查了一下，韓國瑜的生日是6月17日，這個活動等於是替韓國瑜辦生日趴，活動效益有限。

黃文益說，他的大姨媽、表哥都還在南華商圈做生意，韓國瑜上任5個月來，生意根本沒比較好，車子還可以開進市場，今天記者會的人潮都是動員來的。

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