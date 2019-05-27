空氣突然安靜！林姿妙答不出這題 被議員當場電爆

2019-05-27 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣長林姿妙今（27）日到縣議會答詢時，被民進黨議員陳俊宇詢及「BOT、ROT、OT」的差別，林姿妙聽完問題當場沉默10秒，接著被問到宜蘭縣府有多少此類案件，林姿妙說：「數字這麼的多，誰都沒辦法記得。」當場被陳電爆。

YouTube「宜蘭縣議會直播頻道」中可見，陳俊宇在早上10點5分質詢林姿妙時，問她「BOT、ROT和OT這3項縣長你知道嗎？」林姿妙沉默10秒，這當中陳俊宇又補充說「你可以簡單說明一下」，林姿妙才開啟麥克風回答：「BOT、ROT這些都是政府和民間可以互相為了這個呃......呃來打拚合作。」

陳俊宇聽完也沉默，接著繼續問，目前宜蘭縣政府「BOT、ROT、OT」的部分有幾件「你知道嗎？」林姿妙立刻回答：「這數字這麼多，縣政府數字這麼的多，我們哪有辦法說。」她認為「這什麼人也沒辦法會記得這樣」，陳俊宇向林表示，目前簽約完成的有5件，規劃中和還沒完成的4件，「總共9件啦，9件而已，沒有很多啦」。

臉書社團「打馬悍將粉絲團」轉貼影片後，引發網友熱議，不少網友指出「剛開始覺得宜蘭人很可憐，現在開始覺得姿妙真可憐，總是一問三不知」、「可憐，這個當村長大概也很勉強」、「相信我，你問題他什麼是CAT她也不知道的」、「現在流行市長什麼都不用會，然後上去被電爆就對了」。

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