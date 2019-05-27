宏都拉斯副總統首次訪台 將晉見蔡總統

2019-05-27 14:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕宏都拉斯副總統阿瓦拉朵（Olga Margarita Alvarado Rodríguez）閣下首次訪台，與夫婿一行7人於今（27）起至31日應邀訪台，將晉見蔡總統並拜會國合會、勵馨基金會、瑪利亞基金會等單位，深度交流社福教育議題；外交部表示誠摯歡迎。

外交部今天歡迎我中美洲友邦宏都拉斯副總統阿瓦拉朵一行7人訪問台灣。外交部新聞稿指出，阿瓦拉朵副總統一行期間將晉見蔡總統並接受陳副總統伉儷款宴，外交部常次曹立傑也將與一行人餐敘。

外交部指出，訪團另將拜會國合會、勵馨基金會、瑪利亞社福基金會及台北市和平實驗國小，並規劃參訪故宮、黃金博物館、台北101大樓等文教設施，以瞭解我國兼具現代、傳統與多元的人文內涵。

外交部誠摯歡迎訪團，也在推特上祝福訪團在台灣5天的文化、經濟和政治考察旅程一切順利。

阿瓦拉朵曾擔任宏都拉斯青年部長及社會融合暨發展部次長等重要職務，致力關懷社會弱勢族群並為其發聲，深受宏國民眾愛戴。外交部表示，阿瓦拉朵副總統首次訪台，彰顯宏國高層重視與我邦誼。

外交部也指出，中華民國與宏都拉斯邦誼篤睦，雙方在醫療衛生、農業、教育等領域合作廣泛。阿瓦拉朵副總統此行將透過實地參訪及經驗分享，就台宏兩國社會福利及教育領域的發展概況深度交流，有助進一步深化雙方合作關係。

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