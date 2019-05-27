萬安演習警報響起 中壢鬧區街道頓時空盪盪

2019-05-27 14:08

〔記者李容萍／桃園報導〕北部地區「軍民聯合防空─萬安42號」演習，今日下午1時30分至2時登場，隨著防空警報響起，店家配合將鐵門拉下及關燈，疏散的路人也就近避難，街上頓時空盪盪有如空城，桃園市中壢警分局結合台電、欣桃天然氣公司、消防局及憲兵等單位，在中壢區公所舉行演練，模擬民眾洽公時突然聽聞空襲警報發放，以檢驗公所引導疏散人員的應變能力，提高全民國防及作戰時的危機意識。

演練過程，除就疏散路線上設置指示牌引導民眾疏散方向，由消防班、救護班、防護班組成民防團執行自衛自救任務；此外，還設有疏散避難宣慰中隊，執行護理、宣慰等任務，為因恐慌推擠致跌倒受傷的民眾進行簡易包紮。

警方指出，萬安演習是假想台、澎、金、馬地區遭受敵飛彈及飛機襲擊，由空軍作戰中心發佈空襲狀況，演習地區內所有的部隊、機關、學校及全體民眾，實施防空疏散演練，共實施30分鐘人、車疏散、避難、交通管制及災害救援等實作演練，演習期間實施人車管制且各路口配置交通警力，商家也關閉燈光將鐵門拉下，並配合警方引導就地疏散避難。

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