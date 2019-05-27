蔡其昌爭取中央補助1600餘萬 改善梧棲中正國小PU跑道...

2019-05-27 13:51

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部體育署組長王漢忠、市議員楊典忠及台中市政府教育局等至梧棲中正國小及清水清海國中會勘，爭取約1688萬元經費，整建中正國小PU跑道及清海國中拳擊訓練中心，讓學生及選手有更安全的活動空間及訓練場地。

中正國小操場PU跑道，具有約24年歷史，留下14塊大補丁，經鑽探檢測發現基地土方為建築廢棄土，致跑道表面陸續下陷，歷年來多次填補維修無效，專家建議換土重新施作改善，包含操場排水系統整建、運動場PU跑道工程、球場地坪鋪設等，經費約需1270萬；體育署允諾補助。

蔡其昌表示，梧棲中正國小人數持續增長中，去年協助該校完成人行道及仁愛樓改建計畫，PU跑道及則需將地質改良再施作，允諾會盡速讓學童及鄰近居民擁有一個安全的活動空間。

另台中市拳擊運動發展以海線為重心，清海國中北鄰清泉國中，南接沙鹿高工，在資源有限的訓練環境下獲獎無數，全中運表現更是亮眼，前年勇奪1金1銅、去年更拿下1金1銀1銅，栽培出多位國手。

校長賴勝豐表示，現有訓練場地簡陋，希望增加科學訓練器材、重量訓練設施、運動防護設施及抽風機等改善環境，打造「台中市拳擊訓練中心」，假日或寒暑假可提供其他學校登記使用訓練或辦理營隊訓練等，經費約需418萬；體育署也允諾補助。

蔡其昌表示，清海國中是拳擊運動發展的重點學校，三級升學制度相當完整，但拳擊訓練的場地簡陋陽春，彷彿紅葉少棒故事的翻版，學校比賽成績優異，更培育出多位國手，將全力支持學校改善整體訓練空間，並添購符合選手需求的訓練設備。

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