賴營：若中執會做出傷害黨的決定 賴清德也不會做出傷害黨的事

2019-05-27 13:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會明將再討論總統初選日程相關事宜。對於蔡營主張修正民調辦法，賴清德行動辦公室發言人李退之今呼籲民進黨同志，尊重並維護民進黨的民主機制，他也說，若中執會真的再做出傷害黨的決定，就算是對賴清德極度不公平、不公正，賴清德也不會做出傷害黨的事，因為他深愛民進黨。

賴清德今接受網路節目訪問表示，若中執會修改民調辦法，他不會脫黨參選，也不會採取法律途徑。若中執會罔顧民進黨的初選辦法，初選進行到一半時更改規則，對黨是一個重傷害，黨在重傷害狀況下，他不可能再給黨一擊。

李退之今表示，本週三民進黨中執會將再討論總統初選事宜，在此呼籲民進黨同志，尊重並維護民進黨的民主機制，初選時間已一延再延，如果又修改已經公告的選舉辦法，對民進黨將造成莫大的傷害。

李退之指出，賴清德是民進黨黨員，一直對民進黨忠貞不渝，如果民進黨中執會本週三真的再做出傷害黨的決定，就算是對賴清德極度不公平、不公正，賴清德也不會做出傷害黨的事，因為他深愛民進黨。

李退之說，有一些先進和支持者提供若干法律意見給賴院長參考，但是以賴清德對黨的情感和民主價值的堅持，實在是不願意走到這一步，這樣對民進黨會是一種莫大傷害。

李退之說，賴院長團隊也不希望黨的決策機制可能出現這樣的缺失，對本黨的民主資產和社會形象將造成無可挽回的傷害。

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