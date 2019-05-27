「中華台北」加入南印度洋漁業協定案 立院外委會審查通過

2019-05-27 12:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外委會今審查我國擬簽署加入「南印度洋漁業協定（SIOFA）」案，閉門審查後獲通過，將補齊我遠洋漁業在印度洋的所有魚種經濟漁權，保障漁民權益。農委會並表示，今年7月將派員出席在模里西斯召開的締約方大會。

立法院外交及國防委員會與經濟委員會今天聯席審查我國擬簽署加入「南印度洋漁業協定（SIOFA）」之「捕魚實體參與文書」案，閉門會議後通過。依據SIOFA第15條第1項規定，我方將得透過向締約方大會主席遞交書面文書，承諾願受協定約束，並於遞交後30日自動生效，可參與締約方大會決策。

此次我方以「中華台北」名稱、「捕魚實體參與會員」地位加入SIOFA，地位僅次締約方，未來得以會員身分參與油魚等相關漁業資源養護管理措施談判，並具有決策權，與締約方實質權利義務差別在於無「大會正副主席選舉權」與「締約權」。

SIOFA自2002年開始談判，2006年在羅馬制定完成，2012年6月21日生效。SIOFA管轄水域與我國已加入的「印度洋鮪類委員會（IOTC）」重疊，但SOFIA管轄物種為深海旗鯛等高度洄游魚種，涉及我印度洋鮪釣船隊所捕撈的油魚。

根據漁業署資料，我印度洋作業漁船約300艘，捕撈油魚者達100多艘，佔三分之一，且近年油魚漁獲量達1萬7千公噸，預估產值為新台幣6億元。漁業署表示，若沒有加入SOFIA，可能影響我印度洋漁船權益，衝擊產業經營，為保障我業者權益，有參與必要性。

莊瑞雄質詢時指出，國際組織少有「我方想加入就加入」的情形，「擔心其中有詐」，簽訂後雖享受權利，也會有一大堆義務與配額問題，擔憂影響漁民權益。賴瑞隆則說，加入IOTC已涵蓋印度洋的鮪鏗旗魚等，加入SIOFA之後將把印度洋經濟魚類補齊，尤其是產值日益吃重的油魚，同意加速加入工作，給漁民更多保障。

莊瑞雄、賴瑞隆、國民黨立委呂玉玲與馬文君等多位立委也在質詢中關切歐盟黃牌案，但外交部、農委會和漁業署均未明確答覆黃牌何時能夠解禁，不過答詢時也提及三月歐盟官員來台諮商後，並未再提出補充資料要求，現在應是等候程序作業。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法