賴清德到清水卻未陪同 蔡其昌這麼說…

2019-05-27 12:41

〔記者歐素美／台中報導〕前行政院院長賴清德26日走訪清水高美濕地，同為民進黨新潮流、在地的立法院副院長蔡其昌未陪同前往，引發矚目，蔡其昌對此表示，其支持蔡總統連任始終如一；對於黨內總統初選，他希望大家給中執會一點空間去討論，選民企盼的是蔡賴合，社會及基層支持者都希望蔡總統跟賴院長能攜手密切的合作。

蔡其昌今天至清海國中會勘時接受媒體採訪時指出，昨天行程滿檔，賴院長到清水，可能不想打擾人家，並未通知他，他在前一天才知道，但行程都已排定，昨天有很多社區端午節活動，所以沒有辦法陪同，而且針對黨內總統初選，他已多次表態，過去因賴前院長並未表態要選，「當時我就說要支持蔡總統連任」，強調「政治人物首重誠信，講話算話，我始終如一，會繼續支持蔡總統，希望蔡總統能代表民進黨參選總統」。

針對總統初選，黨內有人拋出「全代會徵召」議題，蔡其昌表示，其擔任立法院副院長後就退出黨務活動，並不是太了解中執會實際開會情形，但在媒體看到中執會在本週三會定案，總統黨內的初選及黨內的競爭該如何進行，因為中執會有這樣的權利，是黨的整個決策機制，所以給中執會一點空間去討論。

他說，不論如何，選民企盼的是蔡賴合，選民不希望兩人在競爭的過程當中，對未來大選產生負面的傷害，這是基層鄉親最大的期待，「我是副院長、也是區域的立委，所以我必需如實的反映社會及基層支持者都希望蔡總統跟賴院長能攜手密切合作的聲音」，這個才是大家所企盼的，因為大家都很擔心，兩人若初選有些比較激烈的競爭都會導致大選的不利。

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