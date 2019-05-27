高市出現Q版賣菜郎圖樣水溝蓋 里民質疑拍馬屁、里長否認

2019-05-27 12:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興區德生里福建街、金門街，有4個噴印藍色龍、鳳和Q版韓國瑜賣菜郎圖樣水溝蓋，立即引起話題，催生者竟是民進黨高雄市執委的德生里長吳三雄，他否認拍韓市長馬屁，因排水孔洞較一般溝蓋減少約一半，有里民憂心汛期暴雨侵襲，恐渲洩排水不及。

「發大財」溝蓋被漆成金色，還有龍、鳳圖樣，有里民覺得連民進黨籍里長似拍韓市長馬屁，凸顯里長為爭取經費建設里的無奈，有里民解讀似暗喻韓老想袍加身，也有嘲諷韓吉想國民黨徵召他，參選2020選總統大位味道，里民各自解讀，不過，金門、福建街上的水溝蓋，里民表示短短不到5公尺內，就有蓋至少就有3、4種外形和顏色，令人看了眼花潦亂。

里長吳三雄解釋呼應韓市長發大財口號，才把溝蓋噴成金色，被質疑拍韓馬屁，吳三雄回應不可能，強調自己是民進黨員，里內韓粉、韓黑都有，因里民曾受登革熱所苦，發現傳統鑄鐵水溝蓋有不少問題，便找施工單位改用鋼材質，密封防蚊、防臭溝蓋，爭取經費在里內裝設，除了金色「發大財」溝蓋，還有粉紅色水溝蓋和原始鑄鐵溝蓋。

市府表示因特色溝蓋較傳統鑄鐵貴上1倍，加上事涉專利商標問題，同時也需防綁標之嫌，若想廣泛應用確有難度，德生里溝蓋雖未統一型式、顏色，但只要不影響正常排水，市府不會干涉，至於防治登革熱，仍應以清疏溝渠為重，採密閉溝蓋塞堵恐治標不治本。

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