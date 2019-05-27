若修規則賴營擬祭法律戰？林俊憲：法界給賴建議

2019-05-27 12:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會週三（29日）將再次討論總統初選日程相關事宜。對於蔡英文陣營主張修正黨內民調辦法，反對「邊初選邊改規則」的賴清德陣營將作出因應，一旦中執會通過修改民調規則，擬以「權利遭侵犯」為由，發動法律戰。賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲今受訪表示，提出訴訟是法界人士的建議，賴清德只是作為參考，並沒有說一定會朝司法訴訟方向走。他並說，政黨內部的事務還是要受到法律約束，任何民主競賽都不允許在途中改變規則，避免公平性出問題。

林俊憲表示，提出訴訟是法界人士的建議，賴清德只是作為參考，並沒有說一定會朝司法訴訟方向走。但他補充，政黨內部事務還是需要受到法律約束，例如政黨初選也受 《公職人員選舉罷免法》保障，任何民主競賽，都不允許在比賽進行中改變規則，因若改規則後對某一方有利，就會被外界批評為量身定做，比賽的公平性一定會受到質疑。

面對黨內初選紛爭，前行政院長賴清德23日接受電視節目訪問時解釋，他直到22日中執會的前一天，才知道蔡營想修改選舉辦法，他也說，「新的辦法只能夠適用在下一任，否則會有法律問題。」

賴清德稍早也於臉書預告，他今天中午將上yahoo彭博士觀風向節目，來談談這段期間面對初選爭議的心情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法