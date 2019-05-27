「中華台北」加入國際漁業組織 立委籲稱「台灣捕魚實體」更好

2019-05-27 11:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今審議我國擬簽署加入「南印度洋漁業協定（SIOFA）」案。民進黨立委郭國文質詢時指出，台灣參與國際漁業組織曾使用「台灣捕魚實體（Fishing Entity of Taiwan）」名稱，但這次的SIOFA仍是「中華台北（Chinese Taipei）」，要求外交部「不要便宜行事就用中華台北」。

立法院外交及國防委員會與經濟委員會今天聯席審議我國擬簽署加入「南印度洋漁業協定（SIOFA）」之「捕魚實體參與文書」案。

郭國文質詢時指出，檢視台灣參與的國際漁業組織，參與名稱雖多是中華台北，但參與南方黑鮪魚保育委員會（CCSBT）延伸委員會（EC）時，則是以「台灣捕魚實體（Fishing Entity of Taiwan）」名義參加，這次SIOFA則仍是「中華台北」，詢問外交部有無可能這次也用「台灣捕魚實體」？

外交部次長謝武樵回答說，每個漁業組織的加入是很長、很辛苦的協商過程，要談的話要繼續談，這次協商結果是「中華台北」。國組司司長陳龍錦則進一步說明，去年和前年我方都是以「中華台北」名義的觀察員身分去參加，每個漁業組織情況也不太一樣，將會繼續研究這個可行性。

郭國文說，近來外交突破多，既然黑鮪魚可以用「台灣捕魚實體」，連北協也可以正名，漁業組織當然也可以朝這個目標前進，要求外交部「不要便宜行事就用中華台北」。

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