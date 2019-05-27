啖核食幫背書 柯文哲：科學問題、科學解決

2019-05-27 11:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨結束4天日本行程返台，今天一早到台北市議會進行專案報告。由於柯文哲此次不但前進福島，大啖核食，甚至對於台灣禁止福島5縣市地區農漁產品進口一案，明確表態「科學問題、科學解決」，讓不少市議員今天聚焦討論「核食」議題。

市議員陳重文詢問，柯市長在日本宣稱核災區食品很安全，該論調已經背離去年的公投決議，「若當選總統，是否會重新開放核食進口？」

柯文哲回應，這問題和選總統無關，台灣要國際化，和世界接軌，卻不用美國、歐盟的標準，「反而讓我們看起來很奇怪。」

他重申，所以就是按照科學基礎，以美國、歐盟的標準做調整，不能說不管就全都禁止進口，這很奇怪，日本政府對這個也非常感冒。

市議員汪志冰質疑，不僅去年7百萬人公投決議禁止核食進口，106年5月，議會三讀通過食安法自治條例，禁止核食進入台北市，違者罰20萬元，柯市長在日本的時候，難道沒有和日方說到這一點嗎？

對此，柯文哲不諱言，這也是他對公投的最大批評，公投應該要事先討論，而不是投票，核災區食品當然不要進來，但不是永遠都是核災區。

他強調，自己的態度很清楚，「我是醫生，我是專業人士」，他認為就是用科學問題解決生活日常問題，不可以用民粹、貼標籤，「我覺得不對」。

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