印尼不在籍投票開票35天 中選會反質詢惹怒橘委

2019-05-27 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審議「公民不在籍投票法草案」，中選會代理主委陳朝建在備詢時多次反質詢親民黨立委陳怡潔，引發國民黨籍召委提醒「再這樣會被趕出去」。陳怡潔則批評，印尼選舉已辦理不在籍投票，中選會難道不會感到慚愧。陳朝建反駁指出，「委員你有沒有想過，印尼的開票時間高達35天」，雙方你來我往，不斷唇槍舌戰。

陳怡潔表示，如果公投可以不在籍投票，為何選舉不可以？陳朝建說明，這有社會信任度的差別，公投不在籍投票是「對事」和選舉不在籍是「對人」，對事和對人的信任度有不同。另就選務部分，公投投票年齡是18歲，選舉投票年齡20歲，這些也須一併考量，如果有多個選舉要合併，又有不在籍投票真的有難度。

陳怡潔質疑，社會信任度難道不是以選舉為考量，不要用「對事」或「對人」來解釋為何公投可以不在籍投票，而選舉不可以，現在連印尼選舉都可以不在籍投票，甚至有用郵寄投票的，中選會難道不會感到慚愧，台灣相對印尼不會相對落後嗎。

陳朝建反駁表示，「委員你有沒有想過，印尼的開票時間高達35天」；陳怡潔隨即反批，「我知道啊」，你不要反質詢我說印尼投票時間要35天。陳朝建接著說，是開票時間要35天。

陳怡潔質疑，去年投票情形各投開票所選務人員又累又走不開，會不會有選務人員因此就放棄投票的，就算走得開，真的來的及去投票嗎，中選會保障投票權到底做了什麼？

陳朝建答詢說，委員提供一個很好的說明，選舉和公投要合併舉行才能保障投票權，還分開舉行才能呢？陳怡潔怒批「你是跳針主委嗎，公投和選舉都是同樣重要的！」

內政委員會國民黨籍召委林為洲則說，主委你不能反質詢，這違反議事規則，你只能就她問你的回答，而不是反過來問她，還問她到底合併選舉才能提高投票率，還是不合併選舉才能提高投票率，「你再這樣會被趕出去！」。陳朝建澄清說，「我沒有反質詢」。

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