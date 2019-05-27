避免韓國瑜假民調重演 立委籲修正「選罷法」

2019-05-27 10:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審議「公民不在籍投票法草案」，無黨籍立委趙正宇今日質詢強調，這1、2年很多假新聞，現在更有假民調，例如韓國瑜選高雄市長時做假民調，成功大學還跳出來否認說沒做那民調，主管機關應修法遏止假民調。

趙正宇表示，2016年美國總統大選川普就是找民間公司來做假民調，像韓國瑜選高雄市長時也做假民調，結果成功大學跳出來否認說沒有做那份民調，現在更有直接在電腦鍵盤打民調數字的，這種假民調都變成全民公敵

趙正宇質疑，根據「公職人員選罷法」規定，政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告之日起至投票日10日前，所為有關候選人、選舉民調資料的發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源，「為什麼平常不用，這是不是要修法？」中選會代理主委陳朝建答詢表示，選罷法可以請內政部研議。

「假民調氾濫，卻無法可管！」趙正宇提及，錯誤資訊導致民眾做出錯誤判斷，無法查證的訊息使民眾有錯誤認知，更由於錯誤訊息及無法查證，進而引發民眾全面性的恐慌。

趙正宇說，還有第二個亂象是公投綁大選，綁大選是為省7億元，但短時間就要公民投票，許多民眾根本不清楚公投內容，公綁不應該再綁大選，不要為了省錢而誤大事。

民進黨立委蔣絜安也指出，從總統大選、立委選舉、地方直轄市長選舉投票率來看，其實公投綁大選會提高投票率，但公投綁大選投票率不會提高到很高，所以公投未必一定要綁大選。

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