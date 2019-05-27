挺台入WHA 秘魯國會前議長：排除台灣，對世界是種浪費

2019-05-27 06:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕秘魯國會前議長、現任外委會主席卡拉瑞達（Luis Fernando Galarreta Velarde）現正訪台。卡拉瑞達是今年祕魯51位議員挺台參與世衛的連署人之一，更是居間串聯功臣，談及台灣在國際場域遭排擠，卡拉瑞達受訪時說，排除台灣「對世界是種浪費」。

祕魯國會今年在世衛大會（WHA）前，成功號召51位國會議員連署，等同將近國會半數議員公開支持台灣以觀察員身分參與WHA，是歷來支持力度最大的一次。據了解，身為前議長的卡拉瑞達居中串聯、功不可沒，卡拉瑞達近日受訪時說，參與世衛是個重要議題，雖然這不是秘魯國會第一次對台灣參與世衛表達支持，但的確是第一次有這麼多人表態。

卡拉瑞達坦言，議員友台的確「會受到一些壓力」，比較親中的議員以及行政部門關切此案。他同時強調，這些訴求正面且合理，連署的國會議員並不想介入台灣和其他國家的雙邊關係，但衛生權利是人類基本權利，是沒有國界的，議員們也透過立法權獨立自主的概念支持台灣。

而在WHA之外，台灣在國際刑警組織（INTERPOL）或國際民航組織（ICAO）等場域也遭排擠，卡拉瑞達說，他與曾擔任祕魯代表的外交部次長曹立傑時常商討如何促進台灣的國際參與，雖外交政策是由行政部門主管，但在國際場域上，「我們國會議員可以居中協調，至少不要行使否決權」，同時也從國會立場聲援台灣，因為秘魯和台灣都是共享民主、自由和人權的國家。

卡拉瑞達曾擔任秘魯國會議長、副議長及首都利馬市議員等職，此次是繼2015年後再次訪台，主要任務在於強化雙方經貿交流，希望推動秘魯的蘆筍、藍莓、酪梨等出口台灣；另一任務則是推動成立台祕國會友好聯盟，目前約有十幾位秘魯國會議員有意願加入。

他二訪台灣分享觀察說，台灣生活水平真的非常高，治安也很好，也讓他再次想到，INTERPOL居然把這樣的台灣排除在外，使國際無法和台灣經驗連結，讓他直嘆「對這個世界是種浪費」。

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