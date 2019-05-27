柯P指「奉公」是「努力求進步」 學者：超譯超譯再超譯

2019-05-27 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日出訪日本的台北市長柯文哲在社群平台上發文解釋日本文化中的「奉公」概念時聲稱，「奉公」就是「努力求進步」。不過，歷史學者涂豐恩對此表示：「那可真是要超譯超譯再超譯——簡直堪比每天起床要先吃一顆褪黑激素的奇妙說法。」

柯文哲昨（25）日，分別在臉書以及IG上面表示，「奉公的意思，就是不佔公家便宜」；「奉公的意思，就是努力求進步」。柯文哲認為，一個國家的國民如果都有奉公的精神，再講求平等，社會就會進步的比較快，而如果只強調平等，卻缺乏奉公精神，就會阻礙社會的進步。

曾出版《大人的日本史》一書的涂豐恩是「故事」的專欄作者、美國哈佛大學東亞系博士候選人，他在臉書上表示，對柯文哲的說法感到「滿臉黑人問號」。

涂豐恩表示，雖然日文漢字有時和中文意義並不相同，「不過奉公要變成進步，那可真是要超譯超譯再超譯——簡直堪比每天起床要先吃一顆褪黑激素的奇妙說法」。

涂豐恩指出，在日本文化史上，「奉公」隨著時空脈絡的轉變，而有不同的意義。他指出，日本帝國因第二次世界大戰的戰局不利，而喊出「皇民奉公」與「滅私奉公」的口號，是在「要求殖民地子民犧牲自己、消滅私慾，為帝國奉獻。」

而在江戶時代的「丁稚奉公」或「年季奉公」之中，涂豐恩表示，「這裡的奉公就跟國家沒什麼關係」，而是指一種「年輕人到商家去擔任學徒或勞工，雇主則提供食宿作為報酬」的常見制度。

另外，涂豐恩表示，在日本的中世與戰國時代，「奉公」用來描述「武士與他的主君之間的關係」。這樣的關係是指，「主君賜與武士土地在內的各種恩惠，武士則負責以武力保護主君，以示效忠」。「這種交換互惠的關係」，涂豐恩表示，是武士時代政治的重要元素。

涂豐恩在文中強調：「奉公，真的跟努力求進步沒什麼關係。」

涂豐恩臉書貼文：

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