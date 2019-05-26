台灣最有錢的男人和最有權的女人 今天都來拜這間媽祖廟

2019-05-26 23:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕鴻海集團董事長郭台銘及總統蔡英文，今天先後向嘉義縣朴子配天宮媽祖參拜，一整天熱鬧滾滾；有信眾說，台灣最有錢的男人（台灣首富）和台灣最有權力的女人（台灣總統）竟在同一天向配天宮媽祖參拜，「恐怕是創記錄」。

朴子配天宮媽祖是嘉義知名媽祖廟，鎮殿媽祖由樸樹雕刻，有「不動天后」之稱，2013年3月曾發生火警燒毀，後經修復，於2017年進行安座入火儀式，也以牡丹花求子聞名全台。

郭台銘今天早上10點多到配天宮，由朴子市長吳品叡、國民黨文傳會副主委林江釧、縣議員王啓澧、李國勝、蔡奇璋等泛藍地方人士陪同參拜，氣氛熱鬧，不少人搶著要和「台灣首富」簽名合照。

蔡英文今天下午4點多到配天宮，由嘉義縣長翁章梁、前縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘，六腳鄉長陳川崎、義竹鄉長黃阿家、副議長陳怡岳、縣議員黃嫈珺、黃鉦凱、蔡瑋傑等綠營人士陪同參拜，許多支持者高喊「小英加油」，讓蔡英文感受到嘉義人的溫暖。

「台灣首富」、「台灣總統」竟在同一天到配天宮參拜媽祖，兩人又分別要參加國民黨、民進黨總統選舉黨內初選，有信眾笑說「朴子媽不知道要祝福誰」、「這下子媽祖頭大了」、「晚上該去誰的夢裡托夢」。

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