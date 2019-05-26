總統府：強烈譴責郭台銘後援會刊不實廣告操弄對立

2019-05-26 19:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對自稱「郭台銘後援會」名義單位今於報紙刊登反年金改革廣告，並稱政府將公務人員形容為「米蟲」；總統府發言人丁允恭表示，這是一份製造社會對立不實廣告。他強調，國家年金改革的完成，有賴於全體軍公教人員的付出與體諒，政府與國人深為感謝，不會更不曾出此惡言。這個自稱為「郭台銘後援會」的單位，不負責任的以仇恨語言操弄社會對立，總統府給予強烈譴責。

丁允恭表示，由於過去執政者的缺乏承擔，坐視國家年金財政持續惡化，一直到蔡總統上任後，才啟動相關改革，結構性的改革年金制度，讓軍公教的年金制度得以永續，根本保障所有人員的退休生活，而改革的背後，就是有賴於全體軍公教同仁的體諒與無私，改革才能順利完成。

丁允恭表示，如今，年金制度不再如馬前總統說的「即將掉下懸崖」，年金財政也回復健全永續，國家更有能力為軍公教同仁調升停滯多年的待遇，這個自稱為「郭台銘後援會」的單位，竟拋出這樣偏激不實的言論，意圖透過社會對立來謀取選舉利益，是極不負責任的危險做法。

丁允恭說，儘管不清楚這個單位與準備參選總統的郭台銘董事長之間是否存在隸屬關係，但期待郭董事長應發揮社會責任，共同制止這樣的不當行為。

民進黨發言人李問今對此表示，對於廣告內容中的不實指控深感遺憾，郭台銘刻意營造階級對立與仇恨的作法，相信多數軍公教朋友，不論是年輕世代或退休的公務員，都無法認同，呼籲郭台銘應停止挑撥社會對立。

登廣告稱綠營辱軍公教「米蟲」 政院嚴正譴責：郭台銘應道歉

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