傳婦聯會決議轉型政黨？ 婦聯會駁：還在找其他辦法

2019-05-26 21:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕106年12月上路的政黨法要求政治團體應在施法2年後轉換為政黨。外傳婦聯會為因應政黨法要求，已決議開會轉型為政黨。婦聯會今天表示，婦聯會為公益組織，但礙於當年登記為「政治團體」才須在期限內轉型，否則將面臨解散；但過去兩次去函內政部表達不願轉政黨或希望能轉型為公益性質基金會，皆未獲正面回覆，目前仍在研議其他辦法。

本報報導，婦聯會5月20日當天已召開常委會議，由律師向一群年逾花甲的常委們說明婦聯會的處境與困境，告知唯一出路是轉為政黨，否則世上再無婦聯會，最後常委會議決議「贊成」組黨。

婦聯會今天發布新聞稿指出，婦聯會為公益組織，只是囿於當年登記為「政治團體」，受政黨法規範需於今年12月6日前轉型，否則將面臨解散清算。常委會議曾兩度決議去函內政部，表達不願轉政黨或希望能轉型為公益性質基金會，皆未獲正面答覆。目前常委會仍在研議如何避免被解散清算之道。

報導也指出婦聯會讓分會申請補助，是為了在下次舉行會員大會時，有投票權分會代表能支持婦聯會轉為政黨。對此婦聯會表示，這是支應各分會慈善公益事務，由分會擬具企劃案向總會提出申請並檢具報銷，將其「牽拖」至轉型政黨一事，純屬無稽臆測，有違新聞道德。

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