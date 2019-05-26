郭台銘發豪語：上台後2年解決嘉義沿海地層下陷

2019-05-26 19:02

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，今天下午在嘉義市舉行座談會時，舉嘉義縣朴子沿海地層下陷、海水倒灌魚塭為例，再批總統蔡英文治國缺乏執行力，只會拚選舉，然後什麼事都不做，郭認為嘉義沿海海岸線問題，應師法荷蘭填海造陸，並發下豪語說：「我上台，2年就可以解決！」

郭台銘今天上午走訪嘉義縣朴子市時，提到去年823水患時蔡英文考察治水，承諾要蓋5座滯洪池，現在只有1座發包，並認為蔡搭雲豹車來嘉義縣，只是當取景對象，將嘉義縣當攝影棚展示，質疑蔡英文今天下午到配天宮拜拜是來懺悔還是許願？郭也認為故宮南院這麼好建設在養蚊子，嗆蔡只會拚選舉、拚政治，不會拚經濟。

下午郭台銘在嘉義市鈺通飯店舉辦「面對面談經濟」座談會時，再將砲口對準蔡英文，批蔡缺乏執行力，「明曉得問題在哪，卻什麼都不做」，嘲諷民進黨主要目的就是打敗國民黨，打敗以後就開始選舉，現在民進黨總統初選「黨內互打」，消費自己人。

與會人士提問，台灣如何重現「台灣錢淹腳目」榮景等種種經濟現況問題，對此，郭台銘回應，他將提出台灣產業結構規劃白皮書，依各縣市現況發展其特色，整合農業與工業融入高科技，商品外銷賺外匯，建構更好的福利政策，年輕人敢生小孩，讓家戶「錢糧滿倉」。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法