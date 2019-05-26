韓粉罵粉專不配用「高雄」 網酸：跟momo台禁用焦糖一樣

2019-05-26 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」昨（25）日表示「某粉說他們不配使用『高雄』這兩個字」，該粉專怒而發文回嗆說明，「高雄點」的「高雄」二字是指「高雄市的高雄」，而不是「高雄市長的高雄」，這是兩個不相干的東西；韓粉行為，引起網友熱議。

據「高雄點 Kaohsiung.」粉專貼文，該粉專昨日發文表示「某粉說他們不配使用『高雄』這兩個字」，因此該粉專特別製圖表示，「在這裡要說明一下，高雄點的高雄二字是指『高雄市』的高雄，而不是『高雄市長』的高雄，這是兩個不相干的東西！」。

他們強調，他們很愛高雄但很討厭高雄市長這很難理解嗎？甚至怒而回嗆：「請腦袋清晰點再來指教，另外你配當高雄市民嗎？我質疑」。

該粉專貼文一出，针對韓粉覺得粉專不配使用高雄二字一事，引發網友熱議。網友大酸：「這就跟momo台想要禁止別人使用焦糖兩字一樣可笑」、「高雄不是市長的韓粉有腦的話，台灣就不會這麼亂了」。

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