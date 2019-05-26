對美軍購 國軍將多元管道搜集成本資料

2019-05-26 16:09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續推動「國防自主」，至於部分我國尚無能力研發，或研製期程較長的軍備，則仰賴對美軍售籌獲，但美國對我軍售的金額、我方估價是否合理，各界仍有諸多討論。根據國防部日前送交立法院的報告內容指出，我方以往藉美方提供報價資料作為成本分析資訊，未來將讓建案單位藉由軍事交流或商情蒐集，取得較精確的成本資料。

軍方日前送交立法院一份「因應美對我軍售正常化後續軍購規劃」書面報告，內容分析台美軍售現況與未來精進作為，內容指出，台美軍購已自包裹式供售轉變，在我方持續反應和爭取，美國國會通過去年、今年的國防授權法，均要求美國行政部門須逐案、即時回應我方需求，而去年美國對我四型軍機零附件軍售案，就是近年來首個以個案方式知會美國國會的案子，也可視為美國對我軍購需求採「常態化」逐案審查的重要指標。

對於未來精進作為，報告內容指出，我國除持續檢討軍購需求、提升軍購建案品質、提前啟動建案作業外，也將使成本蒐集管道多元化。報告指出，我國以往透過美方提供的報價資料，作為撰擬整體獲得規劃書「成本分析」重要資訊，但我方參考美國國防部「安全援助管理手冊」，這報價資料並非美方承諾價格，以及後續發價書準備、製作時，必須依循且具法定效力的操考資訊。

國防部報告指出，國防部後續將明確規定，建案單位可藉由台美軍事交流合作會議，或者商情蒐集，取得較為精確的成本資料，納入整體獲得規畫書分析，節省我方撰擬報價需求信函與美方製作報價資料的時程，加速軍購案作業程序。

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