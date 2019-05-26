軍購、深化合作、運用友我力量 國軍續深化台美交流

2019-05-26 14:59

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國參議院軍事委員會日前通過美國「2020財年國防授權法案」，對於強化台美防務關係表達支持。對於台美軍事交流，根據國防部日前送交立法院的書面報告內容指出，國軍將「審慎規劃對美軍購」、「藉美國會友我力量鞏固夥伴關係」、「建構軍事交流網絡」等作為，持續深化雙方合作關係。

國防部日前送交一份「台美軍事交流概況」書面報告給立法院，內容詳述現今台美軍事交流的情形。該報告指出，國軍持續審慎規劃對美軍購，強化防衛戰力，由於軍售屬「政府對政府」的武器系統和技術服務銷售，反映美國外交政策，亦強調安全合作與區域安全維護，為台美關係核心要務，而國軍以聯戰任務為導向規劃兵力整建，如無法自製、研製期程過長的案項，就透過軍售籌獲，並汲取先進軍事科技和建軍規劃理念等。

報告也指出，國軍對美軍事合作關係以國家安全、國防戰略、軍事作戰三層架構為基礎，執行政策對話、軍（商）售管理、軍備科研、防衛評估、專業國防、教育訓練、情報交換、戰訓整備、後勤維保和通資指管十大類交流，各方面皆有實質進展。

國防部報告也指，美國國會友台議員，一向重視台灣國防安全及台美安全合作，並於每年組團來台訪問，立院外交及國防委員會每年也在休會期間訪美，和美國國會與行政部門交流互動。從美國總統川普去年簽署「台灣旅行法」、今年度「國防授權法」、「亞洲再保證倡議法」等相關友我條文、議案，持續驅動台美安全合作關係更緊密。

報告指出，由於中共對台政策日趨強硬，持續加大對我軍事威懾，因此，國防部持續藉部隊交流協訓、觀摩操演、整體戰力評估、高階互訪等提升聯戰能力，盼維護台海和平穩定。另國軍也會透過國軍傳媒，向大眾公布重要交流成果，爭取國人支持。

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