韓造勢主題曲傳《我的未來不是夢》 他諷「未來天天是惡夢」

2019-05-26 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜當選半年就表態選總統，下月1日將出席在凱道舉辦的初選造勢誓師活動。有媒體報導網友爆料該場活動的主題曲似為已故歌手張雨生的名曲《我的未來不是夢》。對此，時代力量立委徐永明在同名臉書粉專直呼，「有韓國瑜的未來天天是惡夢，要自我毀滅也別拖高雄下水」。

徐永明在文中質疑究竟是網友爆料還是韓團隊在操作，「宣布參加凱道造勢後，又緊接傳出把『我的未來不是夢』作為競選歌曲」，並表示若韓團隊用心市政，「能像投入總統選舉一樣認真，高雄市民也不會每天活在惡夢之中」，以及韓與其選在總質詢期間宣布投入總統造勢，「倒不如快放手辭職市長，『成全』自己也饒過市民」。

徐永明在文中指出，韓上任以來有兩條軸線在操作，即「塑造被『韓黑』攻擊的形象」與「炒作總統選舉，而高雄市政則是完全擺爛」，不過「韓黑已被踢爆竟是中國網軍刻意分裂台灣社會，現在就看總統議題，民調已跌10幾趴的韓國瑜能玩多久？」

徐永明在文末說，韓「這種快速自我毀滅、極度沒節操的政治人物，在台灣政壇真的前所未見」。

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