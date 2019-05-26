漢光、萬安演習明登場 注意這些事避免受罰

2019-05-26 13:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光35號」實兵演習以及「萬安42號」演習將在本週一（27日）登場，除軍方將演練彰化戰備道起降並在屏東實施實彈射擊，也將演練民間防空演訓因應作為，而在明（27）日至30日，將在全國各地下午1點30分至2點實施防空演習，民眾務必配合人車管制，如違反規定，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

根據「萬安42號」演習演訓期程，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市和宜蘭縣將在5月27日舉行，台南市、高雄市、屏東縣和金門縣於28日實施，花蓮縣、台東縣與連江縣於29日登場。苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市與澎湖縣則在5月30日舉辦。演習時間皆為下午1點30分至2點整。

「萬安42號」演習流程含警報發放、人車疏散避難、交通管制與戰災搶救，民眾須不可待在戶外，如在室內者也須關閉電燈。國防部呼籲，請國人配合人車管制，假如在演習期間違反規定，將依民防法第25條裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，國防部稍早也下達「同心30號」演習動員召集令，已於今日中午12點生效，內容如下：

國防部令：

一、 「同心30號」演習動員召集令於民國108年5月26日12時生效：

（一）受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於5月27日8時向指定地點報到：

1、精誠動員甲字第140900、230302、240904、240908、250301、250305、250309號。2、忠義動員甲字第230200、280700號。3、大業動員甲字第140500號。4、仁愛動員甲字第140300、240100號。5、博愛動員甲字第231404、241406、252100號。6、忠貞動員甲字第230205號。7、忠信動員甲字第140101號。

（二）受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：1、精誠動員甲字第932017、942013、952004號。2、忠義動員甲字第932002號。3、大業動員甲字第943003號。4、仁愛動員甲字第951005、953001號。

二、受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：

（一） 精誠動員丙字第1301、1403、1404、1502、1505、1506號，精誠動員丁字第1502、1505號。

（二）忠義動員丁字第1310號，忠義動員庚字第1411號。

（三） 仁愛動員丙、丁、己字第1212、1213、1214、1215號。

（四）博愛動員丙字第1407、1509號，博愛動員丁字第1308、1407、1509號。

三、陸軍飛彈光電修護基地勤務廠（桃園市龜山區精英精密公司）、陸軍航空基地勤務廠（亞航公司）、陸軍桃園龍潭聯保廠（桃園市金賓汽車公司、三陽汽車公司）、空軍官校（漢翔公司）、軍備局生產製造中心第202廠（桃園市楊梅區日宏精密機械公司）之動員工廠，依軍需工業體系轉換、搶修程序及時限實施作業。

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