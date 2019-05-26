漢光演習國道連封4天 市區替代道路看這裡…

2019-05-26 12:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕國軍將在27至31日執行漢光實兵演習，28日規劃戰機在國道1號彰化戰備道起降，因應前置作業、當天軍機起降及路面復原，國道彰化路段將封閉4天，今晚（26日）10點到明天清晨6點，封閉彰化至員林南下路段；明天週一（27日）晚上10點到後天週二（28日）中午12點封閉南北雙向，週二晚上10點到週三（29日）清晨6點封閉南下路段。

為配合戰機起降實兵演練，高速公路局中區養護工程分局將分3階段封閉國道1號彰化至員林部分路段，屆時全部車流湧入平面道路，勢必造成市區道路交通衝擊，用路人要有心理準備。

第1階段前置作業今天晚上10點至27日6點，封閉國道1號彰化至員林南下主線及台76往國1南下入口。第2階段27日晚上10點至28日中午12點，封閉彰化至員林雙向主線及台76往國1雙向入口。第3階段路面復原28日晚上10點至29日6點，封閉彰化至員林南下主線及台76往國1南下入口。

警方建議用路人南下車潮可從彰化交流道南下出口下國道後，改走彰水路（台19線）往溪湖方向，在員鹿路（縣148線）再由國1員林交流道南下入口上高速公路。或是，下了彰化交流道南下出口後，往彰化市區方向，走中央路接中山路（台1線）往員林方向，再由員鹿路上國1員林交流道南下入口。

用路人若只是要到彰化市或花壇鄉、員林市，不妨提早從國道1號王田交流道下，走中山路經大度橋抵達彰化市，要往花壇鄉、員林市可由彰化系統交流道轉接國道3號南下，下快官交流道接中彰快速公路、彰化市東外環抵達。

27日晚上10點到28日中午國道1號南北雙向同時封閉，警方建議走國道1號北上車潮，可由國1員林交流道北上出口下員鹿路，往員林方向走員林大道經過中山路、中央路、彰水路，再從國1彰化交流道北上入口上高速公路。也可由埔心聯絡道上台76線東西向快速道路接國道3號。或由員鹿路走彰水路到彰化市，再上國1彰化交流道北上入口。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法