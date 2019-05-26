國道戰機起降演練恐大雷雨 軍事迷：風雨無阻？

2019-05-26 12:35

〔記者湯世名／彰化報導〕萬眾矚目的漢光35號演習，將在28日清晨6時許於國道1號彰化戰備道展開戰機起降演練，不料氣象報告卻指出當天清晨恐有大雷雨發生，是否影響戰機起降，網民都在問：「當天會不會取消？」軍方則表示，空軍將在明天下午召開會議做最後決定。

漢光35號演習倒數不到48小時，當天將有包括幻象2000、F16與IDF戰機在國道1號彰化戰備道起降，備受地方與軍事迷期待，不過氣象局卻預測星期二當天清晨天氣將有劇烈變化，恐將出現大雷雨，由於2004年7月漢光20號演習在國道台南仁德戰備跑道演練戰機起降時，曾險些因出現大霧的天候因素取消戰機起降，因此有不少軍事迷憂心今年彰化戰備道戰機起降演練恐因此取消。

有軍事迷認為，若只是下大雨，應不至於會影響戰機起降作業，但若有閃電打雷，軍方恐因考量軍機飛行安全起見而取消，也有軍事迷建議是否應延期實施，不論如何大批軍事迷與準備當天到場觀看的民眾都相當看重這次的戰機起降演練，都期望戰機起降演練能如期實施，不要因為天候而取消。

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