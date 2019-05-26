訪日後雙城論壇將登場 柯文哲：考試我專長

2019-05-26 12:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲4天訪日行程即將在今天結束，緊接著將面對「台北、上海雙城論壇」考驗。對於這張「考卷」是否難拿分數，柯文哲今受訪表示，「考試就是我們的專長」，他強調，國家戰略不會改變，會在對等尊嚴和促進善意交流的前提下舉辦。

柯文哲今天一早前往石卷市參訪311震災區復原重建情形，會後受訪談到他日前批評蔡英文總統「親美抗中」戰略，媒體詢問這是不是一種「解題」？柯文哲嘆口氣強調，自己是結果決定論，不一定一次做對，所以就是一直修改，但有的事情很難修改，自己每天都在學習重來一遍，怎麼改進。

對於今年將在上海舉行的的雙城論壇，柯文哲說，今年是雙城論壇第11屆，原則上能舉辦就舉辦，且要在對等尊嚴、促進交流、增加善意的前提下舉辦，自己過去4年這樣子主張，今年也不會改變，因為國家戰略不會輕易更改。

面對今年中國不斷施壓，再加上今年又剛好2020總統大選前，柯文哲說，人活在世界上，哪一天沒有壓力，現在有壓力，難道以前就沒有嗎，2017要辦世大運，那才是一個頭兩個大，就是一關一關過。

此外，今年是台灣關係法立法40週年，當年因應美國與中華民國斷交而設置的「北美事務協調委員會（CCNAA，簡稱北協）」，將更名為「台灣美國事務委員會」。

媒體詢問柯，是否認為蔡政府立場更親美？柯只笑說，「美國要給我們的，我們不能說NO啊，所以就笑納就好了」。

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