蔡總統：讓世界知道不可忽視台灣存在

2019-05-26 12:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今出席「國際獅子會台灣總會第59屆年會暨會員大會開幕典禮」致詞表示，目前台商回台累積投資總金額已超過新台幣3000億元，且今年就有1600億元投資落實到位；過去3年政府一步一腳印實現目標，讓世界知道台灣是不可忽視的存在。

蔡總統致詞表示，她上任這3年來，很多獅友都來過總統府與她交流，提供許多寶貴意見。因為有大家關心國家發展、投入公共事務，才能「3年有成」，為台灣打下更好基礎，這就是政府和民間一起努力的成果。

蔡總統感謝與會獅友們在社福照顧、反毒以及改善偏鄉醫療等政策都給政府最大的支持。台灣獅友的捐獻和會員數成長也都是世界第一，大家不僅努力提升台灣的國際能見度，更堅持捍衛台灣參與國際組織的尊嚴和權利。

蔡總統指出，「世衛行動團」在日內瓦的努力，讓國際社會更了解，台灣貢獻世界健康人權的決心與實力。她認為，國際獅子會獅友們的活躍，也代表台灣走向世界的決心。

蔡總統表示，大家所做的努力都是成功行銷台灣，要讓台灣在國際上持續發光發熱。520那天，她提出下一個階段的國家總目標，除了要擦亮MIT招牌，更要讓全世界都看見MIT upgrade，也就是「台灣製造升級」所帶來的綜合國力。

蔡總統表示，過去3年，台灣競爭力不斷提升。包括產業升級、能源轉型、投資環境改善以及人工智慧和基礎建設的發展等，各個面向都在進步。也因此，面對中美貿易戰，「台灣有更堅強的實力來因應變局」。

蔡總統說，這段時間以來，不但國際各大品牌加碼投資台灣，台商更持續回流，目前台商回台累積投資總金額，已經超過3000億元。經濟部估計，不僅能夠順利完成她設定的5000億元目標，而且今年就會有1600億元的投資落實到位，很快就會對台灣經濟帶來實質效益。

蔡總統表示，政府也協助台灣企業走向國際，跟許多國際夥伴，完成投資保障的雙邊協定。未來將持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等多邊經貿協定，以台灣為中心，布局全球。

蔡總統強調，今天獅子會的榮耀是超過百年的累積和付出。同樣的，過去3年，政府也一步一腳印來實現目標，讓世界知道，台灣是不可忽視的存在。

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