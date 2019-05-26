賴清德走訪高美濕地 支持者高喊「賴總統加油」！

2019-05-26 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕「賴總統加油！」前行政院長賴清德今天在前台中縣長廖永來及牛罵頭文化協進會總幹事吳長錕陪同下，走訪台中市清水高美濕地，扁聯會成員高喊「賴總統加油！」沿途不少遊客獲知賴清德到訪，爭相與其合照留念；針對濕地保護，賴清德表示，公部門應先成立管理中心，調查研究及提出計畫，並彰顯效益，以兼顧環境保護與經濟發展。

吳長錕表示，高美濕地佔地700多公頃，是前台中縣長廖永來時將它「框」下來，每年超過300萬觀光客到來，可惜長期缺乏國際級的經營管理，期待未來能引進專業管理，讓濕地變得更好；另當地人推動保護區及生態旅遊，並未獲得更好的收入，希望賴清德當選總統後能為居民想點辦法；高美濕地夕陽最美，發電風車卻阻礙候鳥進出，有待突破。

廖永來則說，其任內有海渡電廠及拜耳要設廠，一個是燃煤發電廠、一個是石化廠，當時基於環境保護而反對，與地方共同向農委會申請劃為保護區，可惜多年來有國際級的濕地，卻沒有國際級的管理，是比較遺憾的地方，未來賴若當選總統希望能將高美濕地變成名符其實的國際級保護區。

賴清德說，高美濕地在日治時期是海水浴場，也是清水重要的公共場域，今天成為國際級濕地是因台中港攔砂的美麗錯誤，造成海砂泥土淤積形成濕地，廖永來縣長與地方文史工作者共同捍衛破壞的建設，共同努力才有這樣的成果，一年300萬人旅遊已是很大成就，但濕地也遭受另一種危機，因為人多了，沒有好好管理，久而久之就會產生嚴重的問題，這也是台灣其他濕地面臨的同樣問題。

賴清德說，問題要解決第一個應成立公部門的管理中心，做有計畫的調查研究，同時提出計畫，生態保護區外的建設行為也一併考慮；第二個公部門管理中心成立後，應有永續性的管理原則，政府部門、專家學者、地方團體與居民應共同參與討論，才不會在推動時有民意上的落差，未來管理也要注意高美濕地生態鍊，經營才會比較長久。

第三個要把效益顯現出來，每年300多萬人次來，但停車不方便、也沒有商務中心及活動，很可惜，要珍惜300多萬人次的資源，讓居民可以受益，但又不會因人多而影響生態保護區，未來其將以高美濕地為案例，協助保護全台濕地，同時創造其效益，兼顧環境保護與經濟發展。

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