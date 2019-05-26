韓國瑜展開總統造勢 王金平：無壓力

2019-05-26 10:35

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選提名競爭白熱化，高雄市長韓國瑜6月1日將到總統府前造勢，並依序北中南3場造勢，展開競選行程，角逐國民黨總統提名的前立法院長王金平今表示，不會感到壓力，全台到處都有王金平之友會的成立，他關關難過關關過，「整個選舉」會選到底。

王金平今早出席全國公教軍警暨退休人員聯合總會舉辦的公共政策論壇，對於國民黨總統初選，他在會前受訪時表示，他是一以貫之，從頭到尾講關關難過關關過，會選到底。媒體追問，是整個總統大選還是初選？王則說「整個選舉」關關難過關關過，是否是總統大選，王回：「當然啦！就是啦！」

關於基層傳言「王郭配」的可能，王金平認為，這個都是有人在傳話，有人在放話的，沒有任何根據，從來都是外面在傳的，他並不知道。

對於韓國瑜6月1日要到總統府前造勢誓師，還可能會有北中南3場，仿效選高雄市長時的「三山造勢」，王金平表示，韓陣營要怎麼辦活動，他都給予尊重，給予祝福，不會感到有什麼壓力，因為到處都有王金平之友會的成立，他是做他的方式，希望做到遍地開花。

對於韓國瑜民調下修，鴻海董事長郭台銘也有門檻難跨過，是否憂心贏局變輸局？王金平認為，要慢慢靜待發展，現在很多事情都剛開始而已，現在要談都言之過早。

王金平也坦言，與悟覺妙天近期有見過面，但並沒有談到選舉的事情，純粹老朋友見面，他們只是談4年前的事情，因為悟覺妙天4年前二度非常殷切的期待他參選，但這次見面都沒有談到。

媒體也詢問，郭台銘提及總統選舉捐款，如果有人捐款給郭，他就加倍捐款協助當地建設，財力好像很難跟郭比拚？王金平則笑說：「這個眾所皆知嘛」，媒體追問，是否有賄選疑慮？王認為，要由相關單位去認定，不能憑感覺。

在堵訪結束前，全國公教軍警消暨公職人員聯合總會副總會長林水吉突然插話，呼籲王金平排解前高雄縣長楊秋興和韓國瑜的衝突，王則表示：「叫我現在怎麼回答這個問題？」場面略顯尷尬，林則要王努力看看，王僅低調回：「好好好」。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法