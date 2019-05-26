陳師孟批司法聯軍 「寒蟬不是別人造成的」

2019-05-26 06:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕監院彈劾偵辦曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，引發基層檢察官連署，法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民也發文力挺，律師公會20日發表聯合聲明，痛批監院侵犯檢察權。監委陳師孟在25日的《尖尾週記》再酸「司法聯軍」，寒蟬不是別人造成的，是「自同」而來。

對於律師公會的聲明，陳師孟說，律師與檢察官即使不能稱為「天敵」，至少也是「對手」；反之，民眾委託的律師與接受陳情的監察委員，如果不算「同志」，至少也是「朋友」。但律師公會卻選擇「投靠」檢察官，討伐監委，「難道是為了以後在法庭上日子比較好過？」

陳師孟指出，他耐心讀完不到一千字的聲明，發現全文共使用了8次「外力干預」的字眼，好像除了把監委加上這個「罪名」，想不出其他較有創意的論點。「唉，難怪無法保護民眾權益，為民眾伸冤。」

監察權對司法官的行使被扭曲為「外力干涉」，但陳師孟解釋，任何稍有歷史意識者都知道，「外力干涉」來自民國立憲之初，為了防範蔣介石操控司法，由各黨派立憲委員特別註記的，同是憲政機關的監察院，當然不能視為一種「外力」；該釋憲文可讀出，監察權對司法官行使，固然受有時機上─「裁判確定前」 的限制，但不是行使範圍─「司法核心」 的限制。這麽淺顯的常識與邏輯，在法律界卻似難以突破的魔障，如果不是出於司法官的本位作祟，還真難以解釋。

陳師孟強調，司法「聯軍」除了一開始的全國一千餘位檢察官連署，以及「律師全聯會」聲明之外，最難得的是檢察總長及法務部長都陸續跳入戰局，以檢察一條鞭的大家長身份，大義澟然地指責查案監委，說這會造成檢察官的「寒蟬效應」。

陳師孟說，他每次聽到這句成語，就不免雞皮疙瘩掉滿地，為什麽一些人不學無術、卻偏要掉吊書袋？尖尾一年多前剛上任，就曾苦口婆心指出「寒蟬」的出處，來自范曄的《後漢書．杜密傳》，「知善不薦，聞惡無言；隱情惜己，自同寒蟬。」

陳師孟認為，寒蟬不是別人造成的，是「自同」而來，是一個人本身欠缺道德勇氣，不願支持善、又不敢對抗惡，選擇沈默、隱瞞立場，不問是非、但求自保，結果甘願做一隻無聲無息的寒蟬，不知存在有何意義。身為檢察官的大家長，請不要再用寒蟬自比下屬。

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