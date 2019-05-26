台灣不能再犯同樣的錯！ 經濟學家：應與美國一起對付華為

2019-05-26 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將中國華為列入出口黑名單後，各國許多企業、電信商都傳出停止供應零件或是暫時停賣華為手機，川普更透露華為可能被納入美中貿易戰協議中。對此，經濟學家吳嘉隆表示，他主張台灣要站在美國這邊，一起對付華為！

「我認為台灣不應該掉入『小國陷阱』，只考慮眼前的訂單，卻不想想將來的訂單。」AIA Capital財富管理公司首席經濟學家吳嘉隆25日深夜在臉書表示，台灣不能再犯同樣的錯，把中國的企業養大，然後讓中國的紅色供應鏈傲慢地回過頭來，把台灣的產業鏈整個架空掉、取代掉。

吳嘉隆說，「中國不是在想發展半導體事業嗎？不是有想把台積電幹掉嗎？不是來台灣到處挖角嗎？幸好台積電太強了：中國只是沒有能力做到台積電這種水平而已，而不是他們不想這麼幹。」

吳嘉隆指出，在美中貿易戰的歷史時刻，台灣應該堅定不移地站在美國這邊，不要貪圖一些小便宜。「記好了，沒有國家安全，就沒有經濟繁榮！」也就是說，國家安全這種價值是最高價值，一時的商業利益是不值得在乎。

吳嘉隆認為，中企要是真有本事，就憑自己的努力去打造紅色供應鏈，然後把台灣、韓國打敗，那台灣也沒話講。「台灣有什麼好怕的？我們不能為了一時的訂單，去扶持紅色供應鏈，然後將來再把我們台灣打敗。沒有這種事了！」

他還提到，「蘇聯幫助過中共，中共後來跟美國站在一起對付蘇聯。美國支持鄧小平的改革開放，然後中共經濟變大以後，回過頭來處處跟美國對抗。這兩個大國都這樣了，台灣還能對中共有什麼期待嗎？別再傻了！」

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