不甩郝龍斌 柯P訪福島吃核食：不要用意識形態處理生活問題

2019-05-25 18:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲訪日進入第三天，今天下午深入福島縣南相馬市進行「暗黑視察」，還大啖南相馬市出產的和菓子，頗有以行動為核食背書的意味。而發起反核食公投的國民黨副主席郝龍斌今天又在臉書批評他，柯文哲直言，「我不喜歡台灣社會用意識形態貼標籤，實際問題也沒解決。」

柯文哲今天下午抵達南相馬市，走訪核災返還困難區，隨後拜會南相馬市長門馬和夫，柯P直接享用日方提供的和菓子，駐日代表謝長廷則全程陪同。拜會結束後，柯文哲在場接受媒體聯訪。

媒體問看到暗黑地區一片廢墟的感想，柯文哲嘆，核災一旦發生還是很麻煩，因為清除污染太困難，那些地區（土壤）很長、很長時間都沒辦法使用，這就是為什麼核能發電大家會有猶豫。

柯文哲大啖核食，媒體好奇日方是否透過他傳話？柯P則說，其實就是用科學方法解決問題，不要用意識形態，他是外科醫生出身，一切就是看數據，可以設個機器檢測放射線，看看有沒有、數值是多少，不要用貼標籤的方式解決，面對世間的一切。

郝龍斌昨天發聲明批評柯文哲為核食背書，是向日本輸誠，今天又在臉書開砲，柯文哲也不客氣回應，強調要用科學的方法解決問題，不要用意識形態處理每天都要面對的生活問題，「台灣過去20幾年來不就是這樣子被搞垮的嗎？」

柯文哲還說，為什麼說要建立一個對的社會，第一條就是政府要是可信的，如果通過認證、標準是安全的，這種事情就是用科學的方式解決，「我很不喜歡台灣社會用意識形態貼標籤，實際問題也沒有解決」。

媒體追問，吃核食不擔心遭到台灣人民質疑或批評嗎？柯文哲說，「他們的食物都敢給日本國民吃了」，他重申，很多東西不要意識形態、貼標籤，就是用務實態度、科學精神，解決平常面對的問題。

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